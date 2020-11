Lettere/ “Non sognate il tunnel, pensate alla ciclabile”

Da Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo

“Fontanabuona: “Recovery fund, nell’elenco delle opere anche il tunnel” ma non siamo in grado di mantenere neanche una ciclabile tra i boschi…..

Bello sognare in grande, pensare che si possa costruire il tunnel della Fontanabuona con i fondi europei e scacciare la crisi economica dalla vallata e finalmente invertire lo spopolamento della valle e ridare ossigeno alle poche attività commerciali rimaste baluardo di una economia che sopravvive a fatica.

Farsi portavoce di grandi intenti e credere che ci saranno investimenti a pioggia che riporteranno sul territorio posti di lavoro e famiglie che pur soffrendo la mancanza di alcuni servizi essenziali, vi rinunceranno pur di restare in valle.

Ma vorrei svegliare dal sogno i nostri rappresentanti politici della Lega e ricordare loro che prima di pensare a progetti faraonici come quello del tunnel, ci sono progetti più semplici da affrontare e con cui misurarsi, come ad esempio il ripristino della “Ciclovia Dell’ardesia” che in diversi tratti è interrotta o non percorribile nei comuni di Carasco, San Colombano, Coreglia e Cicagna.

Una bella attrattiva a poco a poco abbandonata dalle amministrazioni locali e che in passato era utilizzata con entusiasmo sia da professionisti che da famiglie con bambini, che purtroppo oggi non ne possono usufruire a pieno a causa dello stato di incuria e abbandono in cui versa e che è sotto gli occhi di tutti..

Forse considerata la grande voglia di sport e vita all’aria aperta che molti hanno riscoperto per sfuggire al covid, i nostri politici amanti dei grandi cantieri dovrebbero ridimensionare le loro aspettative e cercare fondi per ripristinarla e renderla sicura e poi attivarsi per promuoverla in maniera adeguata e farla diventare un’attrattiva turistica a cui abbinare attività di promozione del territorio e dei prodotti della tradizione…. cose semplici, ma di immediata realizzazione e soddisfazione!!!

Che ne dite???? Almeno pensateci ….. e lasciate perdere i mega tunnel che il futuro è green..!!