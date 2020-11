Lettere/ “Il mistero della missiva scomparsa”

Da Ennio Formelli riceviamo e pubblichiamo

Ho letto ieri su Levante News un comunicato stampa in cui l’avv. Campanella – cui tocca l’onorevole ed oneroso compito di portare la voce di Santa e del Tigullio per Fratelli d’Italia- esprimeva la gioia della città di Santa Margherita Ligure e del Tigullio intero per la massiccia presenza di lombardi e piemontesi che sono venuti a vivere le loro seconde case per fuggire dalle zone rosse.

Poco tempo dopo, sempre su levante News, leggevo un comunicato stampa della regione Liguria in cui il Presidente Toti faceva sapere, previe opportune verifiche, di non avere riscontrato in Liguria un massiccio afflusso di persone provenienti dalle zone rosse di Lombardia e Piemonte.

Notando con stupore la discrasia tra i due comunicati, andavo, curioso, a rileggere quanto scritto dal Campanella ma, incredibile a dirsi, la pagina non esisteva più ed al suo posto appariva un imprecisato “errore 404”.

Mi sono chiesto, a questo punto, se il Rappresentante di Fratelli d’Italia avesse chiesto di rimuovere quanto da lui scritto per non svegliare il can che dorme e non porsi in contrasto con la Presidenza regionale, o se avesse, piuttosto, seguito il motto di umiltà dei Cavalieri Templari che impone di non ricercare la gloria per sé.

Resta comunque il mistero della lettera scomparsa

Ringraziando dell’ospitalità concessami sul Vostro giornale, porgo cordialità.