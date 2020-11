Le ricette di Renzo Bagnasco: totani o seppie ripieni

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Totani o seppie ripieni

Ingredienti: 4 totani o seppie di taglia media, 1 ciuffo di prezzemolo, 20 gr di funghi secchi da rinvenire, maggiorana, grana, superconcentrato di pomodoro, 2 uova, 2 spicchi d’aglio, pane grattugiato, 2 pugni di piselli, ½ bicchiere d’olio evo, vino bianco secco, cipolla, pepe e sale.

Esecuzione: pulire i cefalopodi staccando i tentacoli dalle sacche senza però romperle, lavarle, toglier il becco e gli occhi e rimuovere, ove occorra, il classico osso interno: sminuzzare i tentacoli e la testa (non la sacca) e impastarli con le uova, il prezzemolo e l’aglio tritati, i funghi ben strizzati e sommariamente spezzettati, 1 cucchiaio di pane grattugiato, i piselli, la maggiorana tritata, il grana, 1 cucchiaio di olio, pepando e salando; riempirne ora le sacche per non più della metà ciascuna così che cuocendo non “ scoppino”. Cucire l’apertura usata per riempirli e intanto soffriggere con l’olio rimasto una cipolla finemente tritata, unirvi quindi le seppie e rosolarle per 3’, aggiungervi il vino e il superconcentrato; coperchiare rivoltandoli ogni tanto e, a fiamma bassa, cuocere per 60’ inumidendo se del caso con un po’ di acqua calda.

Piatto classico già noto agli antichi Romani; ce ne ha lasciato testimonianza Marco Gavio Apicio, estroso gastronomo romano e autore di “De re coquinaria ” che suggeriva di farcirle così: “Pesta del cervello lesso con pepe, mescolavi uova crude quanto basta, del pepe in grani, delle polpettine piccolissime di carne o pesce poi cuci e metti in una pentola di acqua bollente per 20’ in modo che la farcia si cuocia e indurisca”.