Lavagna: Alex Scardavilli nello staff del sindaco

Da Alex Scardavilli riceviamo e pubblichiamo



Voglio ringraziare il Sindaco Gian Alberto Mangiante per l’incarico assegnatomi con decreto N°69 del 15/10/2020 inserendomi nel suo staff come esperto a titolo gratuito in materia di Affari sociali, al fine di supportare l’Amministrazione nella materia oggetto dell’incarico, per sostenere tutela e garanzia dei diritti sociali fondamentali presenti nel Comune di Lavagna.

Sono molto contento di poter far parte dell’amministrazione, metterò tutto il mio impegno per dare un contributo nel buon operato nell’ambito Sociale.