Covid: verso una vigilia di Natale arancione

Il Secolo XIX: “Liguria è record di ricoveri. Più vicina la zona arancione”. Repubblica Genova: “Ospedali sempre più pieni: Liguria a rischio arancione”. Aumento di positivi, sempre più ricoveri anche in terapia intensiva, tanti decessi (sia pure in presenza di altre patologie) e parametri aggiornati; ci vuol poco a capire che dal 4 dicembre la Liguria sarà zona arancione o addirittura rossa.

A parte le persone che non portano o fanno finta di portare la mascherina, a parte gli assembramenti di chi non ha ancora capito che siamo in pandemia, la responsabilità è anche di chi amministra localmente che non riesce a bloccare i contagi.

Sarà quindi un Natale durissimo per l’economia ligure. Le luminarie difficilmente riusciranno a far dimenticare la crisi.

Occorre comunque pensare con ottimismo se non al presente almeno al futuro. Terminato il 2020 (anno bisesto, anno funesto), guardiamo con coraggio al 2021, pronti a voltare pagina.