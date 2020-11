A Cicagna, i Carabinieri della locale Stazione, dopo una rapida attività di indagine scaturita da una querela sporta da un 23enne di Moconesi, hanno denunciato in stato di libertà per “truffa aggravata in concorso” 4 persone, di cui due donne, tutti con pregiudizi di polizia e abitanti nel Catanese, poiché lo scorso mese di luglio, avevano messo in vendita 4 cerchioni per auto, su un sito internet, quindi, dopo aver ricevuto la somma pattuita dal giovane, non provvedevano alla relativa consegna.