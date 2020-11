Chiavari: la piscina quale trampolino elettorale

di Osvaldo Corona

Una o due piscine a Chiavari? Mentre una cade a pezzi, trascinandosi la palestra soprastante, l’altra, quella del Lido, riempie la bocca di tanti politici e professionisti interessati, senza che concretamente ancora appaia all’orizzonte.

Era uno dei punti fondamentali del programma elettorale dell’attuale maggioranza che governa Chiavari, il fiore all’occhiello per soddisfare le esigenze natatorie di nuove generazioni di campioncini, degli amatori e dei bisognosi di attività motoria. Già su finire dell’amministrazione Levaggi era apparso all’orizzonte, con un relativo progetto di massima, il recupero della piscina olimpionica annessa agli stabilimenti balneari con gestione della gloriosa Chiavari Nuoto.

Poi le novità elettorali, i ritardi, i colpi di scena sullo spostamento del depuratore, i mesi che passano e la funzionante piscina centrale voluta dall’amministrazione Agostino, piano piano, ma con gravità incombente viene giù…! Progetto, realizzazione e parecchi milioni pubblici buttati?

E allora ecco apparire la soluzione: il recupero della gloriosa Piscina Olimpionica. Che novità! Un’idea brillante? Non sembra. Appare più una idea già trita e ritrita, come un soffritto per un gustoso stufato.

Nell’amministrazione che abbandonò al suo mortale destino la piscina del Lido non c’erano, astri nascenti della futura vita politica chiavarese, alcuni degli attuali amministratori apicali della Città? E allora ci si domanda: si vuole riconoscere il vecchio errore? Si hanno rimorsi di coscienza? Si vuole rimediare? O si cavalca un facile populismo nell’ormai imminente inizio di una nuova campagna elettorale?

Certo di fronte alle lamentele recenti di consiglieri comunali, che ben interpretano un malessere generale, per un’amministrazione “troppo piatta” qualcosa ci si deve inventare. Ma torniamo all’inizio: quale sarà il destino della cadente piscina? Sarà in grado Chiavari di mantenere due piscine? O si dovrà ricorrere all’indebitamento pubblico e per il successivo mantenimento si dovrà attingere alle risorse dei Chiavaresi?