Chiavari: due boe e un percorso nuoto di 800 metri

Da Antonio Segalerba, tratto dal sito Avanti Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Oggi sono state collocate le boe per il Nuoto d’inverno nella splendida piscina naturale tra la ‘piazza dei pescatori’ e i bagni comunali.

Le boe gialle, all’interno della barriera degli scogli, sono poste a 400 metri l’una dall’altra per un percorso totale di 800 metri.

Il progetto e’ nato da un idea di Antonio Segalerba, Danilo Ghio e Claudio Zadra, presidente e vice presidente di Chiavari nuoto, e vedrà anche il coinvolgimento dell’associazione Pro Scogli e Amici del Mare.

Chi vorrà potrà nuotare all’aperto in un contesto sicuro e delimitato e Chiavari Nuoto, con i suoi atleti, organizzera’ calendari di eventi anche per amatori.

Questo progetto, unito a quello dei tre itinerari escursionistici della collina, sempre ideati da Antonio Segalerba, al sistema delle ciclabili nell’oasi faunistica dell’Entella e alla possibilità per le associazioni sportive di organizzare attività all’aperto, costituisco un valore importante per vivere la nostra splendida Chiavari all’aperto e nella natura soprattutto in questo periodo di pandemia.

Sabato prossimo alle ore 11 in Piazza dei pescatori ci sarà l’inaugurazione.