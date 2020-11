Chiavari: 8 novembre, appuntamento con Europa d’Essai

Da Massimo Colombi riceviamo e pubblichiamo

domenica 8 novembre si celebra la V Edizione della Giornata Europea del Cinema d’Essai, una giornata per celebrare insieme a voi il meglio del cinema europeo.

È con questo spirito che MioCinema lancia la rassegna tematica Europa d’Essai, disponibile sulla piattaforma a partire dall’8 Novembre.

Tra i titoli della rassegna in esclusiva per MioCinema il film Undine – Un amore per sempre di Christian Petzold uscito nei cinema a fine settembre e rimasto nelle sale d’Essai fino al sopraggiungere dell’ordinanza di chiusura dei cinema. Il film è stato presentato al Festival di Berlino ed è valso l’Orso d’Argento all’attrice protagonista Paula Beer per la miglior interpretazione femminile.

La rassegna si compone poi di una selezione di film (vedi locandina allegata) vincitori del Premio LUX, il premio cinematografico assegnato annualmente a un film di produzione europea dal Parlamento europeo, e dei più importanti riconoscimenti europei e mondiali, di grande interesse e forte richiamo per il pubblico appassionato al cinema d’autore.