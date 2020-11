Seconde case: un salvagente per molti esercenti

Chi vive in provincia si rende conto di ciò che accade. Il clima particolare di quest’anno per gli anziani e il lavoro da casa, per molte categorie messo in pratica ben prima del covid, hanno convinto da tempo molti proprietari di case a fermarsi in Riviera.

In primavera c’era chi temeva questi ospiti, pensando portassero il contagio; oggi questi “foresti” rischiano di diventare positivi in Liguria.

Il fatto è che questi ospiti consumano. Sono felici i titolari di supermercati; i baristi al mattino servono loro la colazione; i ristoratori li vezzeggiano perché gli ospiti sono i primi a servirsi dell’asporto. In una parola chi lascia le zone rosse è un toccasana perché aiuta i commercianti a tenere aperti gli esercizi.

Forse proprio per questo il governo (in questo caso sarebbe stato lungimirante) non ha previsto “rimpatri” per chi si era trasferito per tempo in Liguria.

La tabella dalla pagina facebook del Comune di Moconesi