‘Santa’: covid, vademecum per le attività commerciali e ricettive

Da ieri, il Comune di Santa Margherita Ligure ha messo in distribuzione un vademecum per le attività commerciali e ricettive – a cura dell’Ufficio Comunicazione – in cui vengono raccolte le norme anti Covid-19 diramate dal Governo cui attenersi.

“A partire da oggi, grazie alla sinergia tra Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, intensificheremo i controlli – spiegano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore al Commercio Valerio Costa – affinché i nostri commercianti, già penalizzati, non incorrano in sanzioni, abbiamo deciso di realizzare un’informativa che possa aiutarli a rispettare le norme alla luce degli ultimi aggiornamenti in materia”.

