Il concerto della Filarmonica Rossini di Recco in omaggio ai Caduti, previsto ed annunciato da un manifesto per domani alle 17 sul lungomare, non si terrà. Nonostante la volontà di celebrare con un concerto le vittime dei bombardamenti anglo-americani su Recco (il primo il 10 novembre 1943), i decreti Conte hanno annullato tutti i concerti, anche quelli all’aperto e quindi anche quello di Recco deciso prima del decreto.