RASSEGNA STAMPA. Sono 125 i nuovi contagi

venerdì 6 novembre

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Commento. Cerchiamo di riordinare gli argomenti per settori). Emergenza covid: “Un decesso e altri 125 contagi in 24 ore”; “Case di riposo, i positivi sono saliti a 223”; “Servizio tamponi rapidi a Recco”; “Trasporto pubblico: limite al 50%”; “Tanti esami davanti gli ospedali di Rapallo e Lavagna”; “Faremo i controlli con forze dell’ordine e protezione civile”; “Utenti positivi, nuovo servizio Amiu a Recco”. Covid economia: “Ristoranti e bar rimangono aperti, ma reinventiamo il lavoro”: “Ora massima prudenza per poter salvare il Natale”; “Seconde case piene come in estate, l’importante è rispettare le regole”; “Il lockdown di Milano penalizza gli hotel”.Covid scuola: “Ci dedichiamo ai ragazzi, però siamo preoccupati”; “Sportello ScuolaAscolta, a sostegno di studenti, e soprattutto insegnanti”. Covid sport: “Piscine e palestre off limits, ma così non ce la facciamo”. Covid cultura: “Teatri e cinema chiusi, impossibile pensare al futuro”.

Moneglia: scontro frontale in galleria: motociclista muore a 53 anni.Chiavari: arrivano gli ecovigili per controllare il conferimento rifiuti. Chiavari: lavori a Palazzo Rocca, nuovi interventi.





