Rapallo: le attrattive natalizie? Decide il covid

Rapallo ha messo a punto diversi progetti per animare ed attirare turisti durante le feste natalizie. Tutto però è fermo al palo. Lo spiega l’assessore al Turismo Elisabetta Lai: “Esiste un atto di indirizzo della giunta, ma tutto di è legato ai prossimi decreti Conte”. Una grande incognita che riguarda tutti i Comuni. “Metteremo le luminarie e tutti gli elemento esterni come le renne che ricordano il Natale. Dobbiamo però per il momento evitare tutte le attività di aggregazione. Inoltre c’è l’incognita trasferimenti da regione a regione. Insomma non è facile decidere”.



