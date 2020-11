Nessun “foresto” proveniente dalle zone rosse. La polizia urbana di Rapallo che ha effettuato controlli allo svincolo autostradale fermando veicoli con passeggeri sospetti, non ha riscontrato casi di persone intenzionate a prendere alloggio in Riviera. L’unico straniero era un cittadino belga che aveva già effettuato la quarantena in Italia e come attestano i documenti non proveniva da regioni rosse.