Oggi entra in vigore il decreto Conte che vieta i trasferimenti dalle regioni indicate come zona “rossa” o “Arancione”. La polizia urbana di Rapallo ha organizzato controlli ai veicoli in entrata dal casello autostradale. La finalità è quella di monitorare eventuali flussi in uscita dalle “zone rosse”.

Prima di oggi, gli spostamenti tra regioni erano leciti e consentiti pertanto, i Comuni non potevano far altro che recepire le normative nazionali.