Da Iren Genova Quinto riceviamo e pubblichiamo

L’Iren Genova Quinto comunica che la Federazione Italiana Nuoto, “in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di covid-19”, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita originariamente in programma domani, sabato 7 settembre, alle 15 a Sori contro la Pro Recco e valida per la prima giornata del campionato di serie A1.