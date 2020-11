di Guido Ghersi

L’Associazione “Luci sull’Est” di Roma ha stampato in 200 mila copie il calendario 2021 dal titolo “365 giorni sotto lo sguardo di Maria”. In copertina è stata pubblicata una bella foto a colori di Manarola (frazione del Comune di Riomaggiore, nelle Cinque Terre). All’interno, per i 12 mesi, altre foto a colori, di monumenti sacri di varie regioni italiane.