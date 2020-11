La “Scarlet Lady”, prima nave del gruppo statunitense “Virgin Voyages” è da giorni in rada davanti a Nervi, nel Golfo Paradiso. Non passa inosservata per la sua mole (17 ponti di cui 13 accessibili ai passeggeri) e per le sue luci nella notte. Impostata nei cantieri Fincantieri di Sestri Ponente, ha un equipaggio di 1.160 persone e trasporta fino a 2.770 passeggeri.

(Foto di Consuelo Pallavicini)