Covid: adesso il rischio è la zona rossa dal 3 dicembre

Si pensava che la Liguria fosse zona arancione; poi l’annuncio di Conte che la regione sarebbe stata zona gialla. Ma il rischio è che dal 3 dicembre, con l’aumento costante dei contagi e l’esame dei nuovi parametri, la Liguria possa dipingersi di arancione o addirittura di rosso. Di questo non tutti sembrano rendersi conto. Azzardiamo: neppure i sindaci che non hanno organizzato adeguati controlli, almeno nelle zone più frequentate.

Giungono molte segnalazioni. Tante persone senza mascherina o portata a coprire il mento o il solo naso. Persone che consumano in gruppo l’aperitivo ma restano poi a discorrere a lungo senza protezione; senza che i titolari (pur non generalizzando) intervengano; pronti a lamentarsi e manifestare se dal 3 dicembre ci sarà un nuovo giro di vite alla vigilia delle feste natalizie.

La mascherina non difenderà al 100% ma è il miglior presidio assieme al distanziamento (ignorato) e al frequente lavaggio di mani e superfici.

Un altro caso tollerato è quello dei giornali nei bar, sfogliati da moltissime persone senza alcuna impossibile sanificazione; tra l’altro chi è abituato a leggere il quotidiano al bar, non trovandolo, lo compra in genere in edicola incrementando le vendite.