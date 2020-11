Commercio: se la ‘zona gialla’ diventa un boomerang

Si potrebbe chiamare il paradosso della ‘zona gialla’: le attività commerciali sono rimaste aperte ma la paura del contagio e la chiusura anticipata di bar e ristoranti ne hanno stroncato il giro d’affari, proprio come in un vero lockdown. Senza ‘colpo ferire’, però, da parte di governo e regione e dunque senza grandi speranze di indennizzo.

Ecco perché stasera, alle 18 in punto, i negozianti di Genova Nervi (e di Carignano) abbasseranno le saracinesche per cinque minuti. Un urlo di dolore che non deve lasciare indifferenti. Stremati dal lockdown primaverile, da un’estate che non è stata sufficiente a risollevarne le sorti e ora dalla nuova serie di dpcm, i commercianti genovesi si sentono a un bivio e chiedono un’estensione degli aiuti economici.

L’essere ricaduti in area gialla ha infatti prodotto per il commercio un effetto boomerang: le attività sono aperte ma il “lockdown psicologico” che spinge le persone a limitare la propria vita sociale non verrà facilmente recepito dal dl ristori bis, in cui dovrebbero trovare spazio i soli sostegni alle attività interessate da misure nazionali e le integrazioni a chi è stato colpito da provvedimenti su scala regionale.

L’urlo di dolore di Nervi potrebbe presto spostarsi anche in Riviera, nonostante la riapertura “straordinaria” delle seconde case. Le incognite restano ancora molte: intanto la chiusura anticipata di bar e ristoranti, vere attività traino; e poi la prospettiva di un Natale che nemmeno l’eventuale conferma della ‘zona gialla’ potrebbe sollevare da un clima di paura e incertezza.