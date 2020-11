Chiavari: “L’Asl 4 comunichi i numeri del covid”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

L’assessore alla sanità e presidente della conferenza dei sindaci, Giuseppe Corticelli, in accordo con il primo cittadino Marco Di Capua, scrive al direttore generale dell’Asl 4, Dott.ssa Bruna Rebagliati, per richiedere «un report di aggiornamento circa gli accessi al Pronto Soccorso e a Medicina d’urgenza, oltre al numero di ricoveri in ospedale di pazienti positivi al coronavirus, valorizzando gli aspetti relativi alla capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini che si rivolgono a tale struttura, sia in termini di risorse strumentali che umane».



Continua Corticelli «Si chiede, inoltre, un’informativa in merito al numero totale di casi accertati tra gli ospiti presenti all’interno delle strutture RSA/RP, presenti sul territorio della Conferenza dei Sindaci dell’Asl4, suddividendo i dati per singola residenza, avendo cura di evidenziare i casi di mortalità, ospedalizzazione e sorveglianza attiva. Tale comunicazione verrà inviata ai sindaci afferenti al territorio dell’Asl4».