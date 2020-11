Chiavari: evade a Rapallo dai domiciliari, denunciato

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Chiavari, al termine dei dovuti accertamenti, deferiva in stato di libertà per “evasione e violazione del divieto di ritorno nel Comune indicato” un 34 enne. A.A. abitante a Rapallo. Il predetto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso il proprio domiciliato e con il divieto di dimora nel comune di Chiavari, la scorsa serata, senza un giustificato motivo si allontanava dalla propria abitazione, venendo sorpreso in quel centro cittadino.