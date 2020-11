Camogli: nuovo ascensore, il punto della situazione

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Facciamo il punto con l’architetto Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Camogli, sui lavori per l’ascensore pubblico che attraverso il sottopassaggio ferroviario del Torrasco collegherà via XX Settembre e via Lorenzo Bozzo.

“E’ in fase di ultimazione l’intervento di spostamento dei sottoservizi, che riguarda soprattutto la rete Telecom e fognaria. Le prossime due settimane saranno utilizzate per questo e per effettuare dei sondaggi preparatori nel terreno. Ciò per capire le modalità per creare la cavità dove posizionare l’impianto del nuovo ascensore e per realizzare la paratia protettiva che le Ferrovie dello Stato hanno richiesto per fare in modo che non vi siano interferenze fra il binario e il cantiere. Cantiere che, presumibilmente da lunedì 23 novembre, l’impresa C.e.m.a. di Genova inizierà ad allestire”.