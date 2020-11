Camogli: entro l’anno al via opere pubbliche per oltre 1 milione di euro

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Mentre proseguono i lavori di realizzazione della nuova “area fitness” in Viale dei Cipressi, che rappresenterà un nuovo spazio destinato a servizi per la collettività nel centro cittadino, nuove opere pubbliche prenderanno il via nel mese di Novembre.

Nel sottopasso del Torrasco risultano in fase di ultimazione i lavori preparatori di spostamento dei sottoservizi e delle interferenze, e, a breve, l’impresa appaltatrice prenderà definitivamente possesso dell’area di cantiere avviando i lavori di scavo, volti alla realizzazione del nuovo ascensore a sei posti.

Imminente anche l’avvio dei lavori di consolidamento della falesia sottostante il cimitero di Camogli: realizzati grazie ad un finanziamento da parte di Regione Liguria, prevedono la posa in opera di oltre duemilacinquecento metri quadrati di rete metallica armata e di numerosi pannelli in fune di acciaio. Previsto anche un intervento di idrosemina per ricostituire le condizioni ambientali del sito.

Nel mese di Novembre partiranno inoltre i lavori di consolidamento e bonifica del promontorio di San Rocco. Gli interventi di imminente avvio saranno realizzati lungo il tratto di Via Mortola che conduce all’incrocio con la via pedonale per San Nicolò.

Sono previsti cordoli in cemento armato e numerose palificate in legname,

riposizionati e migliorati i sottoservizi e realizzata una nuova ringhiera nel tratto pedonale interessato dall’intervento, dove ora sono presenti dissesti e situazioni di degrado.

A seguire, partiranno i lavori di realizzazione della nuova passerella pedonale in Via Bettolo. L’opera, già finanziata, sarà realizzata a sbalzo e collegherà l’incrocio di via Lorenzo Bozzo con l’area di fronte all’istituto Nautico, consentendo così di raggiungere piazza Matteotti in piena sicurezza.

Il valore omnicomprensivo degli interventi supera il milione di euro di cui circa 750 mila finanziati da Regione Liguria.