America: “Toti e il voto all’eversivo Trump”

Da Roberto De Marchi, già sindaco di Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Nonostante sia ormai affermazione condivisa che il nuovo millennio segna la fine delle ideologie e l’affermarsi del pragmatismo della ragionevolezza, in realtà una manichea suddivisione di schieramento pare ancora prevalere nella Società anche a livello internazionale .

Per fortuna ogni tanto essa viene mitigata da sonore lezioni che dovrebbero far arrossire gli incauti colti in flagrante.

Ieri pomeriggio, ad esempio, il Presidente della Giunta regionale ligure, Giovanni Toti, intervistato dal TG di Sky ha serenamente affermato che avrebbe votato Trump.

Poteva cogliere l’occasione per dimostrare quella libertà di giudizio e quell’adesione ai canoni della moderazione di cui ci sarebbe molto bisogno in Italia sia a destra che a sinistra tanto più che il candidato democratico Biden non è certo, se non per Trump, un pericoloso rivoluzionario della terza Internazionale.

Poi, manco a farlo apposta, questa mattina tutti gli Organi d’informazione hanno riportato il contenuto dell’ultima conferenza stampa tenuta dal Presidente Trump e che le principali testate statunitensi hanno definito addirittura di carattere eversivo tanto che alcune reti televisive ne hanno interrotto la diffusione.

Che figurone avrebbe fatto il Presidente Toti se avesse dato voce al moderatismo ed al liberalismo democratico!

E invece ha rimediato solo una figuraccia.