Voucher taxi, ecco il numero per ricevere assistenza

Dall’ufficio comunicazione di Assoutenti riceviamo e pubblichiamo

Regione Liguria si avvale della collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti (riunite nell’Istituto Ligure del Consumo) per l’assistenza tecnica qualificata ai cittadini che desiderano fare domanda per il voucher taxi da 250 euro, finalizzato a fare viaggiare in sicurezza le fasce più fragili ed esposte al contagio.

In pochi giorni sono state ben 8.525 le telefonate ricevute e 738 le pratiche portate a termine con l’assistenza delle associazioni, numeri molto elevati che hanno portato alla decisione di rafforzare il servizio implementando una linea telefonica aggiuntiva e dedicata alle sole chiamate da telefono cellulare: il numero della nuova linea è 010 8935007.

Resta attivo per le chiamate da telefono fisso il numero verde 800 180 431.

Sono inoltre disponibili i recapiti diretti delle associazioni:

Adiconsum tel. 010 2475630

Adoc tel. 010 5958106

Assoutenti tel. 010 540256 e 010 6429995

Casa del Consumatore tel. 010 2091060

Codacons tel. 010 4032455

Federconsumatori tel. 010 5960414

Lega Consumatori tel. 010 2530640

Sportello del Consumatore tel. 010 2467750

Gli sportelli messi a disposizione dalle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute da Regione e coordinate dall’Istituto Ligure del Consumo sono 26: 8 in provincia di Genova, 5 in provincia di Imperia, 6 in provincia di Savona, 7 in provincia di Imperia.

I cittadini interessati possono chiamare in qualsiasi momento per avere una consulenza telefonica oppure fissare un appuntamento.