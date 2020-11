Ieri mattina, a Sestri Levante, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, scaturiti da una denuncia querela sporta da un 57 enne responsabile di una società per la fornitura del gas, deferivano in stato di libertà per “furto aggravato” un 63 enne abitante in città. Il predetto, come accertato aveva rimosso i sigilli del contatore del gas della propria abitazione, consumando indebitamente oltre 4.000 metri cubi di gas, per un valore da quantificare.