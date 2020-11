‘Santa’: “Richiesta camper, formalizzata ad Asl e Alisa”

Dall’ufficio stampa Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

Visto l’andamento dell’emergenza sanitaria siamo sempre più convinti che il progetto del camper per la raccolta dei tamponi, proposto all’inizio di ottobre dal nostro gruppo “Progetto Santa Insieme con Voi” sia un’iniziativa indispensabile per i cittadini e per il nostro territorio. A conferma di ciò, desideriamo informare i sammargheritesi, ma anche chi ci osserva da lontano non risparmiandoci qualche critica, che lo abbiamo presentato alle autorità sanitarie locali (Asl4), per una prima valutazione di ordine organizzativo ed economico.

Confidiamo, quindi, che l’ASL4 possa apprezzare il nostro sforzo e comunicarci le decisioni che vorrà assumere in proposito.

Personalmente siamo ben contenti che altri enti come il comune di Rapallo abbiano apprezzato l’iniziativa, tuttavia crediamo che il fatto di promuoverlo e condividerlo sia un’azione da portare avanti nel solco della verità. La proposta nasce dal gruppo Progetto Santa insieme con Voi, nell auspicio che in periodi così critici non ci siano atteggiamenti di pregiudizio politico ma svolte positive che accelerino la fase sperimentale e attuativa. Allo stesso tempo desideriamo ribadire la nostra totale apertura anche al contributo fattivo, e non di facciata, di altri enti oppure di altre istituzioni che in questo momento mettono al centro del proprio agire un diritto inviolabile come è quello alla salute.

Di seguito la nostra proposta ad Asl 4 ed Alisa fatta esaminando preventivamente sia gli aspetti amministrativo-legali sia medico sanitari: dotare la città di un camper con un’equipe e von il materiale sanitario necessario, in modo da eseguire i tamponi nei pressi delle abitazioni delle persone ammalate o più fragili, come gli anziani.

Tale proposta potrebbe trovare collocazione, a pieno titolo, nella campagna di sorveglianza sanitaria effettuata dalla pubbliche Autorità competenti nell’ambito del controllo dell’epidemia Covid 19 e nello stesso tempo concretare il principio di prossimità assistenziale di medicina territoriale, supportando anche i MMG.

Un camper mobile, infatti, potrebbe muoversi con agilità nel territorio comunale per raggiungere chi è già in quarantena, oppure le persone impossibilitate a muoversi. In questa maniera verrebbe allegerito il lavoro dei GSAT (gruppi strutturati di assistenza territoriale), che nelle ultime settimane hanno incominciato ad incontrare difficoltà di risposta alle numerose chiamate.

Il supporto dell’equipe sanitaria del camper, collegata al data base dell’Ufficio di igiene, avrebbe moltissimi riflessi positivi sull’attività in già corso:

– aggiornamento in tempo reale dei dati sanitari ;

– riduzione degli assembramenti nelle sale di attesa dei punti prelievo;

– maggiore distanziamento sociale;

– alleggerimento del carico di lavoro del personale sanitario dedicato ad effettuare i tamponi nelle sedi fisse.

Il costo del camper (noleggiato) potrebbe essere a carico dei Comuni, mentre l’Asl potrebbe sostenere il costo del materiale (DPI), dei tamponi rapidi nonché il supporto informatico per comunicare il risultato dei tamponi.

Si tratterebbe di una vera task-force, nata dalla collaborazione di molti soggetti locali tra cui infermieri e altre professioni sanitarie, senza escludere la partecipazione delle pubbliche assistenze (che hanno già espresso il loro favore all’iniziativa) e costituirebbe una vera sinergia, su base volontaria, che è giusto auspicarsi in periodi come questo di crisi generale.

I medici, inoltre, potrebbero eseguire i tamponi, su base volontaria e con turnazione, anche alla luce del recente accordo firmato e licenziato a livello nazionale.

Pec inviata a

ASL-4 e p.c . Direttore Generale; Direttore Amministrativa; Direttore Sanitario

Presidente della Regione Liguria Delegato alla Sanità

Progetto: Progetto Camper per test sierologici e tamponi.

In questa seconda ondata emergenziale sanitaria da Covid-19, per muoversi con maggior efficacia sul fronte dell’emergenza e del sostegno alla popolazione, è necessaria ed indispensabile la collaborazione di tutti.

In qualità di cittadini e Consiglieri comunali di opposizione del Comune di Santa Margherita Ligure, noi Fabiola Brunetti (Avvocato e Consigliere comunale), Jolanda Pastine (Medico Cardiologo e Consigliere comunale) e Alessandro De Giovanni (Medico Pediatra e Consigliere comunale), abbiamo ritenuto di fare la seguente proposta, esaminando preventivamente sia gli aspetti amministrativo-legali sia medico sanitari.

La proposta consiste nel predisporre e prevedere nel nostro Comune camper debitamente attrezzati, che possano eseguire test di screening e/o tamponi ove necessario in più punti mobili,senza creare code o assembramenti.

L’operazione sarebbe possibile anche grazie al fattivo contributo delle Pubbliche Assistenze, che hanno già dichiarato la loro disponibilità a collaborare alla buona realizzazione di questo progetto.

Tale proposta potrebbe trovare collocazione, a pieno titolo, nella campagna di sorveglianza sanitaria effettuata dalle Pubbliche Autorità competenti nell’ambito del controllo dell’epidemia da Covid 19 e, nello stesso tempo, concretare il principio di prossimità assistenziale di medicina territoriale, supportando in tal modo anche i MMG.

Dei camperattrezzati mobili, infatti, potrebbero muoversi con agilità nel territorio per raggiungere chi è già in quarantena, oppure le persone impossibilitate a muoversi, alleggerendo così il lavoro dei GSAT (gruppi strutturati di assistenza territoriale), che nelle ultime settimane hanno cominciato ad incontrare difficoltà di risposta alle numerose chiamate.

Inoltre il supporto dell’equipe sanitaria del camper, collegata al data base dell’Ufficio di igiene, avrebbe riflessi positivi sull’attività già incorso.

Grazie alla collaborazione delle pubbliche assistenze, del Comune per coordinare le operazioni, della Asl4, che potrebbe sostenere il costo del materiale (DPI), dei tamponi rapidi nonché il supporto informatico per comunicare il risultato dei tamponi, di infermieri e medici che potrebbero eseguire i tamponi, su base volontaria e con turnazione-anche alla luce del recente accordo firmato e licenziato a livello nazionale-si creerebbe una vera task-force virtuosa, costituendo una sinergia, su base volontaria, che è giusto auspicarsi in periodi come questo di crisi generale.

La presente proposta è specificatamente rivolta ad ASL e Regione, a cui spettano le decisioni in merito, per le valutazioni del caso.

Con osservanza.

Santa Margherita Ligure, 2 novembre 2020.

Gruppo “Progetto Santa Insieme con Voi”

Iolanda Pastine

Alessandro De Giovanni

Fabiola Brunetti