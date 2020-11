‘Santa’: “La Liguria in giallo attende i ristori”

Da Augusto Sartori, Responsabile regionale della Liguria

Fratelli d’Italia Ristorazione e locali notturni, riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera i cittadini Liguri hanno appreso, con l’ennesimo balbettante DPCM e con colpevole ritardo da parte del governo, che la nostra regione rientra nel gruppo giallo e pertanto, a partire da domani, avremo meno restrizioni che in altre parti d’Italia a causa della seconda preoccupante ondata della pandemia.

Certamente questa è la riprova del buon lavoro fatto in questi mesi, sul fronte Covid 19, dal Presidente Giovanni Toti e dal governo regionale di centro-destra in cui Fratelli d’Italia ha un ruolo sempre più importante.

Tuttavia, scampato il pericolo di limitazioni ancora più stringenti alla libertà personale e al diritto al lavoro, non dobbiamo e non possiamo dimenticare la gravissima situazione economica in cui versano migliaia di attività commerciali nella nostra regione e più in generale nell’intera penisola.

Le tante promesse di “ristori” economici, peraltro assai insufficienti rispetto alla situazione reale, al momento non hanno avuto tangibili e apprezzabili riscontri oggettivi.

Fratelli d’Italia, da sempre vicina ai piccoli imprenditori e ai loro dipendenti e collaboratori, quindi nei prossimi mesi vigilerà attentamente affinché le attività legate al commercio e al turismo, così importanti per la Liguria, non vengano ulteriormente abbandonate a se stesse decretando inevitabili e definitive chiusure.