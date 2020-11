Regione: martedì Boitano entra in Consiglio

Giovanni Boitano, primo dei non eletti nella lista “Cambiamo” di Toti, martedì prossimo entra in Consiglio regionale. Subentra a Ilaria Cavo in quanto assessora. A rassegnare le dimissioni dal Consiglio, su invito del presidente Giovanni Toti, sono stati tutti e cinque gli assessori eletti nel mini-parlamento ligure. Subentreranno tre consiglieri del Ponente, uno della Spezia. L’unico in provincia di Genova è Giovanni Boitano, già sindaco di Favale e poi assessore e consigliere regionale. Si aggiunge ai consiglieri tigullini Domenico Cianci (Toti); Sandro Garibaldi (Lega); Fabio Tosi (5 Stelle); Luca Garibaldi (Pd) e Claudio Muzio (Forza Italia).

