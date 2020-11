Rapallo: scarichi acque bianche, prosegue la pulizia

Gli operatori della ditta incaricata dal Comune stanno effettuando l’intervento di pulizia delle reti bianche. Un mezzo operativo sta asportando sabbia e detriti che si sono accumulati nel canale, la finalità è quella di prevenire allagamenti in caso di forti piogge. L’intervento in Corso Italia si è fermato oggi in concomitanza con il mercato settimanale per evitare di interferire eccessivamente sulla viabilità stradale. Riprenderà nei prossimi giorni per poi proseguire nel tratto pedonale di Via Mameli e nelle altre zone oggetto di intervento.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Ringrazio per aver seguito le operazioni l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e per il continuo coordinamento della Polizia Municipale grazie all’interessamento dell’Assessore alla viabilità Franco Parodi”.