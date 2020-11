Rapallo: Proposta a ricordo di Norma Cossetto

Dal Circolo Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo ha fatto formale richiesta al Sindaco Carlo Bagnasco di intitolare un luogo della città (via, piazza, giardino) alla Medaglia d’Oro al Merito Civile Norma Cossetto oppure, in alternativa, di apporre una targa in sua memoria nella Piazza dedicata ai Martiri delle Foibe.

“Di questa iniziativa ovviamente ci assumeremmo tutti gli oneri economici” sottolinea a nome del Direttivo, il Presidente Gianni Arena.

Nel 2005 Norma Cossetto è stata insignita dal Presidente della Repubblica Italiana della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio.»

“Quest’anno si celebra il Centenario della nascita di Norma Cossetto (1920-2020) e l’intitolazione di un luogo della nostra città in memoria della giovane martire assumerebbe un particolare significato.” Dice Gianni Arena Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo “Inoltre il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne, ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e nello stesso giorno si concludono le celebrazioni del centenario della nascita della giovane martire istriana. Per questo, in accordo con l’iniziativa “Un ricordo per Norma in ogni città” promossadal Comitato 10 febbraio, riteniamo doveroso poter dedicare un luogo di Rapallo in ricordo di Norma, o quanto meno poter posare una targa in sua memoria nella piazza intitolata ai Martiri delle Foibe, facendoci carico di tutte le spese”.“Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne, che ancora oggi sono oggetto di violenza, discriminazione e sopraffazione, per questo Norma rappresenta un simbolo universale per il suo vissuto, in cui il rispetto e la solidarietà devono esistere a prescindere dalla ideologie“. Conclude Gianni Arena Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia –Rapallo.