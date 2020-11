Rapallo: all’ospedale postazione “Drive Through” per esecuzione tamponi

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

È attiva all’ospedale N.S. di Montallegro di Rapallo – in sinergia con il nosocomio di Lavagna – una nuova postazione di “Drive Through” per eseguire tamponi nasofaringei ai cittadini direttamente a bordo dei loro mezzi (auto, scooter).

Il “Drive Through” è operativo presso la “camera calda” del punto di primo intervento dell’ospedale di San Pietro di Novella. L’accesso avviene su appuntamento: è il medico di famiglia a prenotare il tampone attraverso il portale ligure socio-sanitario.

“Accogliamo con piacere l’iniziativa che coinvolge l’ospedale rapallese, polo all’avanguardia, che consentirà di snellire le procedure per l’effettuazione dei tamponi – commentano il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere alla Sanità Salvatore Alongi – Ad essa va ad integrarsi la proposta inoltrata a Regione Liguria e Asl4 per l’attivazione nel distretto socio-sanitario Tigullio Occidentale di camper debitamente attrezzati per l’esecuzione dei

tamponi nasofaringei in punti mobili sul territorio, così da evitare la creazione di code e assembramenti. Questo, anche grazie al supporto delle pubbliche assistenze, che ringraziamo per aver già dato la propria disponibilità ad una collaborazione fattiva per la realizzazione del progetto”.