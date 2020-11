Pallanuoto/ Chiuse le piscine di Albaro

Da Luca Baldini, Direttore Piscine di Albaro, riceviamo e pubblichiamo

Le Piscine di Albaro sono il principale impianto natatorio della città di Genova, annunciano la recente chiusura determinata dalle misure introdotte dal Governo.

Il nostro impianto, privato da un giorno all’altro (e chissà per quanto tempo) dell’utenza commerciale, non è in grado di riaprire neanche per l’attività federale, visto che il primo lockdown ci è già costato il 40% del fatturato e che per riaprire abbiamo dovuto spendere decine di migliaia di euro per adeguarci alle normative.