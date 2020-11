Nautica: “La sosta in porto vale oro”

Dall’ufficio stampa del Sole 24 ore riceviamo e pubblichiamo, ritenendo di interesse per la riviera l’inchiesta sulla nautica

Sono 96 i milioni per riorganizzare i Centri per l’impiego in Piemonte, con 400 nuove assunzioni l’anno prossimo e una struttura che prevede hub per la gestione dei percorsi e punti di accesso per la presa in carico dei cittadini. La portata del Piano di potenziamento dei servizi per l’impiego in Piemonte che, insieme alla Liguria, registra i dati più alti di disoccupazione del Nord Italia è il focus d’apertura del Rapporto Nord Ovest del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano venerdì 6 novembre e acquistabile nelle edicole di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il Piano è contenuto nella normativa che ha introdotto il Reddito di cittadinanza. Attualmente in Piemonte la rete dei servizi pubblici per il lavoro è costituita da 30 Centri per l’impiego, 14 sportelli decentrati e una sede centrale. Il settore automotive è il primo, con uno stanziamento da 10 milioni già messo a disposizione dalla Regione, accanto a Tessile (Biella) e Agroalimentare (Fossano). In particolare, la riorganizzazione delle modalità di erogazione del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la formazione del personale con nuove competenze consentirà, è la scommessa dell’Agenzia Piemonte Lavoro, di migliorare il rapporto con le aziende che sono alla ricerca di personale offrendo servizi evoluti e sistemi digitali innovativi a supporto dell’attività di recruitment in senso stretto.

Il prossimo numero del Rapporto Nord Est del Sole 24 Ore dedicato ai territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta approfondisce ulteriormente il tema del lavoro riportando i dati che riguardano la fruizione del Reddito di cittadinanza nelle tre regioni del Nord Ovest dai quali è emerso che, tra i destinatari del reddito, trova lavoro solo una persona su tre. Sono oltre 25mila – illustra il supplemento del Sole 24 Ore – in Piemonte i beneficiari del Reddito di cittadinanza, presi in carico dalla rete dei Centri per l’impiego attraverso la sottoscrizione di un Patto per il lavoro. Di questi 8mila, meno di un terzo dunque, lavorano tra contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, tirocinie altre tipologie di contratti. I numeri della più grande tra le tre regioni del Nord Ovest fanno emergere la difficoltà di applicazione di una riforma voluta soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Con l’avvio del Reddito di cittadinanza sono state introdotte anche le figure dei Navigator, 163 in tutto il Piemonte, 5 in Valle d’Aosta e 56 in Liguria.

La proporzione è ancora più bassa in Liguria dove il rapporto tra le persone prese in carico e quelle che hanno ottenuto un contratto è di uno a quattro. Da Giugno 2019 a fine settembre 2020, sono stati notificati alla Regione 19.387 beneficiari di reddito di cittadinanza. Di questi, 17.691 sono stati convocati dai Centri per l’impiego, 2.810 sono stati esclusi dagli obblighi dell’Rdc e 2.163 sono stati esonerati dagli obblighi Rdc per varie causali previste dalla normativa stessa sul reddito. Altri 4.755 sono invece decaduti dal diritto di percepire l’assegno.

In Liguria i centri per l’impiego, che hanno a disposizione 31,44 milioni, hanno quasi terminato di approntare un piano di azione che prevede il potenziamento infrastrutturale delle sedi, anche dal punto di vista informatico, l’assunzione di personale e interventi di formazione per i percettori di reddito di cittadinanza. Ma l’assessore regionale al Lavoro, Gianni Berrino è perplesso sulla reale capacità dei Cpi di essere efficaci di fronte alla frenata di assunzioni nelle aziende per l’emergenza Covid. Di supporto ai Cpi, la Regione Liguria dispone di due piattaforme online: sul portale MiAttivo i cittadini possono registrarsi rilasciando la Did (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), che vale sia per i disoccupati (con o senza Naspi, cioè indennità di disoccupazione), sia per le persone in cassa integrazione, sia per gli occupati che cercano un altro lavoro. Nel 2019 hanno rilasciato la Did 60.645 cittadini liguri.

In Valle d’Aosta al via un piano di formazione degli addetti dei Servizi per l’impiego, 23 nuove assunzioni l’anno prossimo e un restyling delle due sedi. La regione autonoma ha ricevuto 1,6 milioni per rilanciare gli sportelli. In cantiere ci sono 500mila euro da destinare ai percorsi formativi – è in corso la gara per selezionare il soggetto che svolgerà i percorsi focalizzati su conoscenza delle norme e affinamento delle competenze relazionali e di lettura dei fabbisogni dell’utenza – mentre una parte delle risorse sarà utilizzata per rinnovare le sedi di Aosta e Verres. In quest’ottica i servizi per l’impiego in Valle d’Aosta saranno strutturati su quattro diverse aree: orientamento di base, orientamento specialistico, incontro domanda-offerta, supporto alle imprese e inclusione sociale.

La nautica professionale a Genova ha una ricaduta sul territorio pari a 369 milioni di euro l’anno. Lo stabilisce uno studio di The European house – Ambrosetti, commissionato dall’associazione Genova for yachting e riportato dal Rapporto Nord Ovest del Sole 24 Ore di venerdì 6 novembre acquistabile nelle edicole di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. A valle dello studio, il settore chiede di essere tenuto in maggiore considerazione dalle istituzioni, nelle scelte da fare per la città sottolineando la necessità di avere più infrastrutture e spazi dedicati, in particolare per ospitare gli yacht sopra i 75 metri di lunghezza. La ricerca evidenzia, tra l’altro, che in un giorno di sosta una barca lunga più di 75 metri lascia sul territorio oltre 45mila euro e uno yacht tra i 36 e i 50 metri, 8.805 euro. Genova for yachting nata nel 2017, riunisce oggi 50realtà nei settori servizi, marine, cantieri, tecnologie e professionisti del comparto nautico. “I soci che fanno parte della compagine – spiega al Rapporto Nord Est il presidente Giovanni Costaguta – hanno realizzato, l’anno scorso, un fatturato di 210 milioni. Le aziende, inoltre, occupano 475 persone, per un totale di 1.800 fornitori in Italia, circa mille dei quali in Liguria”. Dallo studio ne emerge la fotografia di un comparto che, nel 2019, ha concorso per 133¬¬ milioni di euro alla formazione del Pil della Liguria, lungo una filiera articolata e diversificata, che comprende, in particolare: settore nautico (¬39,8%), manifattura (15,4%), forniture elettriche (7%), servizi immobiliari (8,7%), attività professionali (4,2%), commercio (¬3,6 %), trasporto e magazzino (¬3,3¬%), attività amministrative (¬3%), alloggi e ristorazione (2,8%) e servizi assicurativi e finanziari (2%); vi sono poi altri comparti vari interessati (il restante 10,2%) .

Il Rapporto Nord Ovest parla anche della storica confetteria genovese Romanengo, che vanta 240 anni di storia, di cui è diventato recentemente azionista di riferimento Jean-Sébastien Decaux che ha messo a punto un piano di rilancio ed espansione che parte dal mantenimento della fabbrica di Genova in via Mojon e prosegue con l’apertura, prima in Italia dal 2021, e successivamente all’estero, di nuovi negozi, che si aggiungeranno ai due storici di piazza Soziglia e di via Roma. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1870, la Romanengo è sempre stata guidata dalla stessa famiglia. E anche oggi dopo l’ingresso in società di Decaux, che ne è il presidente, resta al vertice anche Pietro Romanengo, omonimo dell’antenato.

L’inserto economico dedicato ai territori del Nord Ovest in edicola venerdì 6 novembre porta anche il caso della startup genovese è pronta a “sfidare” l’ormai famosa piattaforma Rousseau, che ha consentito al M5s di scalare Palazzo Chigi. L’imprenditore Thomas Cuberli ha creato Facciamo politica, uno spazio online dove tutte le persone motivate a entrare in politica possono trovare le informazioni fondamentali per candidarsi, lo spazio per esporre le proprie idee, il supporto della community attraverso votazioni online e infine il sostegno nell’organizzazione della pre-campagna elettorale reale. “La start up – assicura il suo ideatore – è senza scopo di lucro e assolutamente sganciata da partiti o movimenti politici. Stiamo lavorando alla piattaforma e all’inizio del 2021 sarà tutto pronto. Ma perché poi il sistema funzioni ci vogliono almeno 5 milioni di utenti”.