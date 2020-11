Moneglia: scontro con auto, muore centauro di 53 anni

Un monegliese di 53 anni, alla guida di un motociclo, è morto in serata a seguito di uno scontro con una vettura. L’incidente nella strada delle gallerie in prossimità dello Smeraldo. Sul posto, immediato, l’intervento del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato vano. Sono presenti anche i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità. Illeso il conducente dell’auto. La strada è chiusa al traffico.