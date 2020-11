Levanto: due premi a Gina Viviani Casanova

di Guido Ghersi

Nonostante questo buio periodo, causato dal virus che ha provocato una pandemia mondiale del “Covid-19”, la cultura, che fa parte integrale della vita, non si è fermata!

Infatti la nostra concittadina Gina Viviani-Casanova, scrittrice e poetessa, si è ancora distinta in due concorsi letterari.

Per Il primo, indetto dall’Accademia Universale “Giosuè Carducci” – Premio di Arte e Cultura “Ischia, l’isola dei sogni”, la giuria gli ha conferito il 3°premio, nella “Sezione prosa” per il racconto “Successe a Novembre”, con una notevole critica per l’ammirevole creatività espressiva con la quale, la scrittrice, ha esplorato lo spirito, l’anima e la fragranza della natura oltre le vibrazioni del silenzio, in cui emerge la sfera della razionalità in una eterea dimensione.

Il secondo premio, ad Arona, sul Lago Maggiore, nel Concorso Letteraio Internazionale “le parole del silenzio”, dove, anche qui, si è aggiudicata il 3° posto sempre nella “Sezione prosa “con il tema “Quando amare è difficile”, premiato per singolarità e descrizione.

La Casanova, apre la sua incisiva tempra nel raggio sociale e pedagogico, con un racconto che occorre leggere tutto di un fiato per entrare nell’indole sensibile e filosofica della scrittrice levantese. Per concludere, quanto prima, sarà dato alle stampe la quinta fatica letteraria di Gina, dal titolo “Vite…Albe…Tramonti”, un volume di ben 300 pagine che potrà farvi compagnia nelle lunghe serate invernali.

Nella nostra provincia, nessuno ha vinto tanti premi letterari come la nostra scrittrice a cui facciamo i nostri complimenti ed auguri di sempre maggiori successi.