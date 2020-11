Lettere/ “Non sopporto i ciclisti nel parco di Portofino”

Da Umberto Masucchi riceviamo e pubblichiamo

Ormai da tempo, quando faccio una passeggiata sul Monte di Portofino trovo ciclisti che sfrecciano in ogni direzione. Qualcuno dice che è autorizzato, ma non ho capito a fare cosa, altri arrivano improvvisi a forte velocità incuranti dei bambini e dei cani , spesso sono oltremodo maleducati anche se sono inequivocabilmente in torto. Non capisco la loro maleducazione. La stessa che hanno quando a frotte girano sulle strade urbane uno vicino all’altro, violando il codice della strada e infischiandosene di tutto con una protervia infantile. Non so perché il monte di Portofino è diventato in questo modo perché prima non era così. E’ una pista ciclabile. Chi ha dato tutte queste autorizzazioni? Chi permette ai ciclisti di girare indisturbati e di fare quello che vogliono?

Poi quando vedo tutti questi giovani andare avanti indietro, penso a quanta energia sprecata. In questi tempi difficili, dove siamo sempre lì a lamentarci della nostra povera economia, tutta questa energia potrebbe essere usata in modo sicuramente migliore per i singoli e per la comunità tutta. Capisco che anche i fabbricanti di bici e di accessori vari devono pur campare, ma tutta questa energia sprecata è un insulto ai tempi difficili che viviamo.