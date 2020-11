Lettere/ “I contagi aumentano, ma trionfa il giallo”

Da Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno Liguria, con i numeri attuali dei contagi siamo arrivati a un positivo ogni sei tamponi analizzati, i dati di ieri purtroppo ce lo confermano, un numero altissimo e preoccupante, ma evidentemente solo per le persone di buon senso, dato che a sorpresa all’ultimo minuto i nostri governanti sono riusciti a inserire la nostra Regione nella fascia gialla equivalente al livello più basso delle restrizioni.

Per frenare i contagi finalmente avremo tra le misure intraprese anche il 50 x cento dei posti disponibili sui mezzi pubblici, solo che il dimezzamento ora non servirà a nulla….tenuto conto che la maggior parte degli studenti saranno a casa a praticare la d.a.d.

Mi domando se con il trasporto pubblico non si poteva cercare di investire in risorse come autisti, mezzi nuovi, cercare l’appoggio di società private per potenziare il servizio senza arrivare a questo tipo di situazione…. nulla la solita guerra con i mulini vento.

Come al solito nessuno risponderà di ritardi e inadempienze e la politica che è sempre proiettata in avanti guarda oltre, tanto le promesse elettorali sono già un lontano ricordo.