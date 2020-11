Lettere/ “Covid: vedo nero all’orizzonte, anzi rosso”

Da Romualdo Mondello riceviamo e pubblichiamo

E’ proprio vero che a rovinare il porto è il marinaio. Girando per strada al tramonto ho visto un sacco di persone senza mascherina o portata a coprire il mento. Giovani, non più giovanissimi, maschi, femmine. Un’immagine che concretizza il concetto di ignoranza. Questi spavaldi ignorano che, aumentando i contagi, dal 3 dicembre la Liguria diventerà zona arancione o rossa. Poi ci sono i titolari dei bar che nulla hanno da eccepire sulla presenza di clienti privi di mascherina; pronti però a protestare per le chiusure dei locali. Uno può togliere la mascherina nel momento in cui beve, non nel periodo che trascorre al bar dopo avere bevuto. E poi c’è chi toglie la mascherina perché deve fumare. Controlli? Non ne ho visto.