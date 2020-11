Lavagna: truffa via internet, donna denunciata

I Carabinieri di Lavagna, a conclusione di indagini, scaturiti da una denuncia querela sporta da un 67 enne abitante in un comune limitrofo, deferivano in stato di libertà per “truffa aggravata in concorso” un 48 enne genovese gravata da numerosi pregiudizi di polizia. La stessa con la complicità di una persona al momento sconosciuta, con uno stratagemma e artifizi vari, induceva l’uomo ad accreditare la somma di oltre 1.000 sulla carta postpay della malfattrice, invece che riceverli dalla deferiva sul proprio conto a titolo di anticipo per l’acquisto di una caldaia a gas per l’abitazione del truffato. Indagini in corso per identificare il complice.