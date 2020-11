Demanio marittimo: moltiplicazione delle tasse

Lo Stato con una mano dà e con l’altra prende (e molto). Proprio nei giorni della crisi più nera dal dopoguerra ad oggi, mentre Conte & C. parlano di ristori (ossia indennizzi) per le forzate chiusure che colpiscono in particolare gli operatori commerciali e turistici, il Demanio marittimo, applicando un decreto, aumenta il canone a 21.581 aziende commerciali e nautiche in Italia, puntando ad incassare 39.000.000 annui.

La crisi colpisce in particolare bar e ristoranti;: chi ha un dehors in terreno demaniale marittimo dovrà pagare una tariffa minima di 2.500 euro l’anno, destinata a salire ulteriormente in rapporto allo spazio occupato.

Una normativa che tende ad adeguare le tariffe, ma che cade in un momento assolutamente sbagliato. A quanto pare già molti imprenditori, stremati, hanno deciso di rinunciare al dehors.