Cinque Terre: il sentiero “Sva” ritorna percorribile

di Guido Ghersi

Nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, il sentiero “Sva” nel tratto tra Corniglia e Vernazza e tra questo Comune e quello più a nord di Monterosso al Mare, è stato riaperto in questa settimana. Il percorso pedonale era stato chiuso in seguito ad alcune segnalazioni di criticità nelle trascorse settimane di allerta meteo. Poi, a seguito di un sopralluogo dei tecnici, erano iniziati i lavori per risistemare i percorsi. Sono stati rimossi i detriti dovuti al distacco di un masso e liberata la sede del sentiero dopo il crollo del muro a secco il cui materiale franato aveva ostruito il passaggio. Per verificare la percorribilità della rete sentieristica del Parco, in tempo reale, consultare il sito mappe.parconazionale5terre.it.