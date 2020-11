Ciclista cade, prosegue il viaggio in elicottero

Dal Soccorso alpino speleologico della Liguria riceviamo e pubblichiamo

Intervento del Soccorso Alpino Liguria questo pomeriggio a Dolceacqua, in zona Tramontina, per un ciclista che, cadendo, ha rimediato un trauma ad una gamba. Non riuscendo a risalire sulla bicicletta, ha allertato i soccorsi. Il Soccorso Alpino è intervenuto con una squadra a terra (assieme alla Croce Azzurra di Vallecrosia), ma, alla fine, è stato necessario l’intervento di Grifo, l’elicottero del 118 sul quale opera anche un tecnico del Soccorso Alpino. L’elicottero è atterrato nei pressi della zona dove si trovava l’infortunato il quale è stato caricato sul mezzo e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.