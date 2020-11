Chiavari: Palazzo Rocca, si completa il restyling

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Approvato, durante la seduta di giunta di oggi, il progetto esecutivo per il restauro dei prospetti est ed ovest di Palazzo Rocca, per un totale di circa 300 mila euro.

«Abbiamo stanziato ulteriori risorse per proseguire, e completare, il restauro di Palazzo Rocca, autentico gioiello cittadino: interverremo anche per sostituire e ristrutturare i serramenti presenti nel lato sud. Allo stato attuale, i lavori del primo lotto, relativi alla copertura e al prospetto nord, risultano ancora in corso, mentre, sono in fase conclusiva gli interventi del secondo, ovvero la facciata sud. Il restyling della Palazzina di ponente, attigua al palazzo nobiliare, è già stato appaltato, ma i lavori sono stati momentaneamente sospesi in attesa che venga rimossa la copertura provvisoria a protezione del palazzo – spiega Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – La mia amministrazione ha messo in campo ulteriori 100 mila euro per sostituire l’illuminazione presente in piazza Matteotti con nuovi impianti a led, a basso consumo e ad alta prestazione, e installare, in accordo con la Soprintendenza, un impianto di illuminotecnica che esalti la facciata di Palazzo Rocca» .