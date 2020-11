Chiavari: occupazioni suolo pubblico, prorogate

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Chiavari conferma l’esenzione dal pagamento della Tosap sino al 31 dicembre 2020 per gli esercizi commerciali cittadini. Prorogate, d’ufficio, le occupazioni del suolo pubblico richieste in precedenza, con l’obiettivo di facilitare il distanziamento fisico fra gli avventori e, quindi, ridurre i rischi sanitari connessi.



«Un aiuto concreto alle attività commerciali che stanno soffrendo in questo momento di emergenza, permettendo loro di mantenere le distanze previste dalle normative anticontagio» afferma il sindaco Marco Di Capua.



«Tutto quello che possiamo mettere in atto a favore delle nostre imprese, lo abbiamo fatto e continueremo in questa direzione. Chiavari si conferma città di commercio e noi abbiamo il dovere di difendere le nostre attività e di essere al loro fianco in un momento così difficile. Tra circa 30 giorni saremo nel pieno del mese più importante dell’anno e dobbiamo essere pronti a confermare Chiavari come una città aperta ed accogliente» chiude l’assessore al commercio e alla promozione della città di Chiavari, Gianluca Ratto.