Chiavari: mai tanti contagi, neppure nella prima fase

A Chiavari a compensare in parte il numero dei nuovi contagiati, vi sono diverse guarigioni. Ad illustrare la situazione è lo stesso sindaco Marco Di Capua: “Rispetto a ieri abbiamo avuto ben 32 nuove persone positive al virus e 15 guarigioni. I ricoverati in ospedale salgono dai 19 di ieri ai 20 di oggi. Pertanto, i positivi chiavaresi passano dai 238 di ieri a 255 di oggi, di cui 20 ricoverati. In nessun momento della prima ondata avevamo un numero così alto di persone contagiate”

Prosegue il sindaco: “Nonostante la Liguria sia stata classificata “gialla” è necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani”.





Di seguito la tabella riassuntiva della situazione odierna