Chiavari: anche il ‘Gianelli Campus’ a Orientamenti

Dal Consiglio di Amministrazione della Gianelli Campus srl riceviamo e pubblichiamo

Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli Campus di Chiavari partecipa a “orientamenti”, iniziativa promossa da Regione Liguria, salone di riferimento per l’orientamento scolastico e strumento importante per favorire scelte consapevoli per il futuro professionale dei giovani.

Sarà presente il nostro stand virtuale 3D con numerosi contenuti multimediali per presentare la nostra offerta formativa.

In particolare ci sarà la possibilità di conoscere nel dettaglio la nostra scuola e parlare con i referenti scolastici dell’orientamento Mercoledì 11 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 10,00 richiedendo una call one to one. Si potrà, inoltre, inviare una mail al referente o effettuare delle domande in modalità testuale tramite una chat aperta ai visitatori.

Il Liceo Scientifico Sportivo Gianelli Campus ha come obiettivo quello di preparare i giovani a vivere in un mondo in continua evoluzione rimanendo fedeli ad una cultura di rispetto, condivisione e solidarietà. Questa scuola si è assunta l’incarico di rappresentare un punto di riferimento per giovani che desiderano incidere in modo positivo nella società.

La scuola è rivolta a quei giovani che:

• intendano vivere un progetto educativo con l’obiettivo primario della formazione integrale della persona;

• vogliano approfondire un percorso educativo-sportivo, pur non avendo una specifica storia di pratica agonistica;

• abbiano già fatto una scelta di impegno agonistico e siano interessati ad una realtà scolastica che li accompagni anche nel loro percorso culturale e formativo.

Il Liceo prosegue la tradizione di una scuola fondata oltre 100 anni fa e che fin dall’inizio ha rappresentato un luogo formativo d’eccellenza.

Ricordiamo che per partecipare è necessaria la registrazione alla piattaforma www.saloneorientamenti.it.