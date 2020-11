Casa a fuoco: alcuni anziani salvati da rogo e fumo

Dal’ufficio documentazione dei vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maddaloni per l’incendio in una abitazione, coinvolgendo una stanza. Entrati nell’appartamento i vigili del fuoco hanno prima messo in salvo la persona all’interno e, successivamente, attaccato l’incendio. Nel frattempo, un’altra squadra si è occupata dell’evacuazione di alcuni anziani residenti ai piani superiori invasi dal fumo. Grazie ad un speciale cappuccio fatto indossare alle persone, che permette di respirare aria fresca prelevata dalle bombole, i vigili del fuoco li hanno accompagnato lungo le scale, in sicurezza.